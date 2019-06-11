Около ста человек погибли во время атаки террористов в Мали

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Примерно сто человек погибли при нападении боевиков на деревню в центральной части Мали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал France 24.

Как заявил министр обороны этого африканского государства Ибрахим Дахиру Дембеле, не менее 95 человек стали жертвами атаки на деревню догонов (название местной народности - прим. БЕЛТА) в центральной части страны.

Вооруженный конфликт в Мали, в котором принимают участие правительственные войска и боевики различных группировок, вспыхнул в начале 2012 года. В целях минимизирования последствий данного противостояния в Мали находится миротворческая миссия ООН. Тем не менее, в стране по-прежнему сохраняется режим чрезвычайного положения из-за террористической угрозы.-0-