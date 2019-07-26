Около тонны золота украдено в Бразилии

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа вооруженных людей похитила около 1 т золота из грузового терминала международного аэропорта Сан-Паулу. Об этом сообщил телеканал Globo .

По информации телеканала, пятеро преступников в масках, вооруженных огнестрельным оружием, для проезда на территорию аэропорта использовали автомобили, раскрашенные в соответствии с цветографической схемой Федеральной полиции и оборудованные спецсигналами. Один из них перекрыл въезд на территорию терминала, а на втором они проникли внутрь и захватили груженый золотом инкассаторский автомобиль и взяли в заложники начальника охраны.

Скрывшись, злоумышленники бросили свои автомобили в одном из расположенных неподалеку неблагополучных районов Сан-Паулу, где пересели на машину скорой помощи. Полиция ведет поиск преступников.-0-