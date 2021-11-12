Около тысячи мигрантов перебрались в Англию через Ла-Манш за минувшие сутки

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1 тыс. мигрантов переправились на лодках через пролив Ла-Манш на территорию Великобритании за прошлые сутки. Это новый рекорд по количеству прибывших в страну нелегалов, сообщает BBC.

Четыре корабля британской пограничной службы сопровождали нелегальных мигрантов, в том числе детей, в Дувр. Министерство внутренних дел Великобритании заявило, что британцы не хотят, чтобы в проливе Ла-Манш умирали люди. Британское правительство также заявило, что будет рассматривать возможное изменение миграционной политики.

За последние недели по меньшей мере два человека погибли при попытке прибыть в Великобританию, еще несколько человек пропали без вести.

В этом году на лодках из Франции в Великобританию перебрались более 23 тыс. нелегальных мигрантов, что почти в два раза больше, чем в 2020 году. Около 98% людей, прибывающих в Великобританию через пролив, просят убежища. В предыдущие годы с наступлением осени количество мигрантов, совершающих переход через пролив, резко сокращалось. Однако в нынешнем году этого не произошло.-0-