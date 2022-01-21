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21 января 2022, 19:41

Около тысячи мигрантов с юга Мексики отправились к границе США

Граница Мексики и США. Фото ZUMAPRESS
Граница Мексики и США. Фото ZUMAPRESS

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1 тыс. мигрантов с юга Мексики отправились к границе США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету Milenio.

По имеющимся данным, мигранты - выходцы из стран Центральной Америки, Африки и Бразилии, Венесуэлы и Гаити. Сегодня они отправились из штата Чьяпас. Предположительно, они провели в Чьяпасе несколько недель в ожидании необходимых документов, однако им так и не удалось легализовать свое пребывание в стране. Сведений о столкновениях мигрантов с сотрудниками правоохранительных органов не поступало.

Во второй половине декабря прошлого года власти Мексики объявили о намерении снова ввести визы для венесуэльских граждан. Решение было принято в одностороннем порядке из-за значительного роста количества выходцев из южноамериканского государства, которые пытаются нелегальным путем попасть в США с мексиканской территории. В конце ноября было объявлено о том, что латиноамериканская страна по похожим причинам приостанавливает безвизовый режим и для Бразилии.

Согласно данным газеты The Washington Post, с 1 октября 2020 по 30 сентября 2021 года власти США задержали на границе с Мексикой более 1,7 млн нелегальных мигрантов. Эта цифра самая большая с 1986 года.-0-

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