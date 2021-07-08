Округ Колумбия и 36 штатов США подали иск к Google за нарушения антимонопольного законодательства

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США 36 штатов и округ Колумбия подали в суд на Google за предполагаемые нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщает американское издание Politico.

В числе истцов генпрокуроры штатов Юта, Северная Каролина, Теннесси, Нью-Йорк, Аризона, Колорадо, Айова и Небраска. В иске указано, что через Google Play Store распространяется более 90% приложений для Android, из-за чего разработчики почти лишены выбора в средствах дистрибуции своих приложений. По оценке истцов, Google стремится мешать продвижению альтернативных магазинов приложений. Более того, с сентября компания планирует взимать 30% комиссии с продаж цифровых товаров и услуг через Play Store.

В Google иск оценили как беспочвенный. Компания указала, что не запрещает пользователям устройств на Android загружать нужные им приложения из магазинов конкурентов или напрямую с сайтов разработчиков, как это делают некоторые другие операционные системы. По мнению Google, за иском стоит группа крупных разработчиков приложений, которые хотят пользоваться преимуществами Google Play и не платить за них. А удовлетворение требований истцов приведет к росту издержек мелких разработчиков и ограничит их конкурентоспособность и возможности к развитию, говорится в блоге компании.

Это уже четвертый антимонопольный иск к Google со стороны государства за последние 12 месяцев. В предыдущих трех исках, как правило, утверждалось, что Google контролирует 90% рынка приложений для Android и ни один другой магазин приложений для Android не имеет доли рынка более 5%.

Коалиция за справедливость приложений - группа, в которую входят Epic, Spotify и Match, - оценила нынешний иск как попытку "обеспечить справедливость на рынке приложений".

Слушание дела состоится в федеральном суде Калифорнии в апреле 2022 года.

Антимонопольные органы Великобритании и Австралии также начали расследование доминирования поискового гиганта в отрасли.-0-