Оксфордская вакцина от коронавируса успешно прошла первую фазу испытаний

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцина от коронавируса нового типа, созданная исследователями из Оксфордского университета, успешно прошла первую фазу клинических испытаний, продемонстрировав признаки эффективности и безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британский медицинский журнал The Lancet.

Издание информирует, что у вакцинированных наблюдались легкие побочные эффекты в виде слабости и головной боли, которые смягчались принятием парацетамола. "Нейтрализующие антитела появились более чем у 90% участников исследования", - говорится в статье. У получавших вакцину отмечалось повышение количества T-лимфоцитов, задача которых - уничтожать пораженные вирусом клетки.

Издание также опубликовало результаты второй фазы клинических испытаний вакцины, созданной в Ухане командой исследователей под руководством профессора Вэй Чэня. Два препарата похожи: оба разработаны на основе аденовирусного вектора. "Серьезных побочных эффектов выявлено не было. Сероконверсия (процесс выработки организмом антител) наблюдалась более чем у 96% участников исследования, нейтрализующие антитела были выработаны у 85% из них. У 90% участников был также отмечен Т-клеточный ответ", - сказано в журнале об итогах испытаний китайской вакцины.

"Результатов этих двух исследований долго ждали. Они открывают дорогу для третьей фазы испытаний, во время которой вакцина должна быть испытана на гораздо большем числе участников", - отмечают в The Lancet.

Всего, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире разрабатывается более полутора сотен потенциальных вакцин от нового коронавируса.-0-