Оксфордский словарь назвал главное слово 2021 года

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оксфордский словарь английского языка назвал слово vax (краткая форма слова "вакцина") главным словом 2021 года, сообщает The Guardian.

Отмечается, что краткую форму слова "вакцина" и производные от нее в этом году использовали в 72 раза чаще, чем в прошлом. Кроме того, исследователи заявили, что данная тенденция прослеживалась не только в английском языке. Так, в Португалии использование слова "вакцина" возросло в 10 раз.

"При рассмотрении языковых свидетельств очевидным выбором стало слово vax. Первое, что привлекло наше внимание, - это резкий всплеск его употребления. Затем мы провели анализ, и начала проявляться история, показывающая, как слово vax в этом году заняло центральное место во всех наших заботах. Проникая в наш дискурс, этот "язык вакцин" меняет то, как мы говорим и что думаем об общественном здоровье, обществе и нас самих", - сказал президент Oxford Languages Каспер Гратвол.

В 2020 году Оксфордский словарь не смог выделить только одно главное слово и опубликовал вместо этого целый список наиболее полно описывающих то время понятий. В 2019 году наиболее часто употреблявшимся назвали словосочетание climate emergency (чрезвычайная климатическая ситуация).-0-