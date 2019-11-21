Оксфордский словарь назвал слово 2019 года

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оксфордский словарь выбрал слово нынешнего года, им стало выражение "чрезвычайная ситуация в области климата" (climate emergency), сообщает The New York Times .

Выражение выбрали из экологического шорт-листа, который включал такие словосочетания, как "климатическое действие" (climate action), "климатическое отрицание" (climate denial) и "экологическое беспокойство" (eco-anxiety). Согласно данным, собранным в Oxford Corpus (базе данных, содержащей сотни миллионов слов на английском языке), использование термина "чрезвычайная ситуация в области климата" возросло в сто раз с 2018 года.

Как правило, шорт-лист включает в себя множество различных слов, иллюстрирующих новые тенденции в использовании языка. "Когда мы выбирали слово года, стало ясно, что проблемы, связанные с климатом, затрагивают все лексические элементы, с которыми мы работаем, и отражают реальную озабоченность англоязычного мира в 2019 году", - сказала редактор Оксфордского словаря Кэтрин Коннор Мартин.

По словам организаторов акции, слово года выбирается для того, чтобы "отразить настроение или озабоченность уходящего года и иметь долгосрочное влияние в качестве термина культурной значимости". В числе недавних победителей уже побывали слова "токсичный", "пост-правда" и "вейп".-0-