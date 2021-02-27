Олимпиада в Токио должна проводиться со зрителями - глава оргкомитета

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны проводиться со зрителями, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса. Такое мнение выразила в опубликованном сегодня интервью японским газетам Asahi и Yomiuri глава оргкомитета Игр Сэйко Хасимото, сообщает ТАСС.

"Когда я думаю о сценарии проведения без зрителей, в то время как на другие соревнования их пускают, то, на мой взгляд, у спортсменов обязательно возникнет мысль, почему только Олимпиада и Паралимпиада должны проводиться без зрителей", - сказала Сэйко Хасимото. Она отметила, что такой вариант не предлагается, но необходимо следить за ситуацией с коронавирусом.

Глава оргкомитета также указала на необходимость в первую очередь позаботиться о мерах против распространения инфекции. "Наш рейтинг одобрения не повысится, если не будут устранены опасения, касающиеся въезда иностранцев и нагрузки на медицинскую систему страны. Первое, что нужно сделать, - это принять меры против коронавируса", - пояснила она.

3 марта должна состояться встреча в онлайн-формате с участием руководства Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета (МПК), представителей правительства Японии, администрации Токио и оргкомитета Игр. Как ожидается, на ней будет в том числе обсуждаться вопрос допуска зрителей на спортивные объекты во время Олимпиады.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.-0-