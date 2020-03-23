Олимпийская чемпионка шведка Стина Нильссон меняет вид спорта

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийская чемпионка Стина Нильссон перейдет из лыжных гонок в биатлон. Об этом рассказывает шведское издание Expressen.

Лыжница заняла 29-е место в общем зачете Кубка мира сезона-2019/20. Но из-за травмы она не выступала с декабря 2019 года.

"Я собиралась выступать в лыжных гонках до следующей Олимпиады, а затем сменить вид спорта после 2022 года. Но из-за травмы у меня появилось много времени, чтобы все обдумать. Я почувствовала, что действительно не хочу ждать", - сказала Нильссон в интервью шведскому изданию.

Нильссон 26 лет, она выиграла золото Олимпийских игр 2018 года в спринте, имеет две серебряные и две бронзовые олимпийские медали. Спортсменка является двукратной чемпионкой мира, пять раз завоевывала серебряные медали мировых чемпионатов.-0-