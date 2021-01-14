Олимпийскому чемпиону Клиту Келлеру предъявлены обвинения в штурме Капитолия

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США двукратному олимпийскому чемпиону по плаванию Клиту Келлеру предъявлены обвинения за участие в штурме Капитолия 6 января, сообщает CNN.

Согласно документам, поданным в окружной суд США в Вашингтоне, Келлеру было предъявлено обвинение в незаконном проникновении в здание Капитолия, нарушении общественного порядка, а также препятствовании исполнению служебных обязанностей правоохранительными органами. Находится ли Келлер под стражей, пока неизвестно.

Ситуацию с олимпийским чемпионом прокомментировали в Федерации плавания США (USA Swimming). "Мы уважаем права частных лиц и групп на мирный протест, но никоим образом не оправдываем действия, предпринятые теми, кто был в Капитолии на прошлой неделе", - говорится в заявлении организации.

Национальный олимпийский и паралимпийский комитет США также заявил, что осуждает действия участников беспорядков. "Мы поддерживаем право мирно протестовать и выражать ценности и точку зрения уважительным и законным образом - это то, что делает нашу демократию сильной. К сожалению, в данном случае этого не произошло", - говорится в заявлении организации.

Клит Келлер - американский пловец, двукратный чемпион, серебряный призер и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр.-0-