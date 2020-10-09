Оман с 11 октября вводит комендантский час из-за COVID-19

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный комитет Омана принял решение о введении в стране с 11 по 24 октября комендантского часа. Запрет на передвижение будет действовать ежедневно с 20.00 до 5.00, сообщает оманская газета Times of Oman.

"Все магазины и общественные места в указанное время будут закрыты", - уточняется в заявлении Верховного комитета. Правительство также решило запретить пользоваться общественными пляжами в течение дня с 11 по 24 октября. Имена и фотографии нарушителей комендантского часа будут публиковать в различных СМИ.

Верховный комитет призывает всех граждан, особенно молодежь, соблюдать профилактические меры на индивидуальном и коллективном уровне, а также прекратить все семейные и общественные собрания. В комитете подчеркнули, что все нарушители будут привлекаться к ответственности.

По последним данным, с начала пандемии в Омане зарегистрировано свыше 104 тыс. случаев заражения коронавирусом. Почти 91,7 тыс. пациентов выздоровели, 1009 человек умерли.-0-