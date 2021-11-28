Омикрон-штамм COVID-19 выявлен в Нидерландах и Дании

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Омикрон-штамм коронавируса выявлен как минимум у 13 пассажиров, прибывших в Нидерланды из ЮАР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный институт здравоохранения и окружающей среды.

На фоне информации о новом штамме коронавирусной инфекции было принято решение о проведении тестирования всех 624 пассажиров, у 61 человека в результате был выявлен COVID-19, все они находятся на изоляции.

В свою очередь датский институт сывороток заявил, что первые два случая заражения штаммом выявлены у прибывших из Южной Африки пассажиров.-0-