Омикрон-штамм коронавируса обнаружен в 57 странах

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Омикрон-штамм COVID-19 обнаружен в 57 странах, сообщает ТАСС со ссылкой на еженедельный эпидемиологический бюллетень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 7 декабря омикрон-вариант был подтвержден в 57 государствах. Сведения о его присутствии поступили из всех шести регионов ВОЗ.

В странах юга Африки сейчас быстро растет число выявляемых случаев заражения коронавирусом. На данный момент причины этого роста специалистам пока не известны. Они считают вероятным, что свою роль сыграло распространение в этом регионе омикрон-штамма, а также расширившееся проведение тестирования среди населения на ковид после того, как это штамм был отнесен ВОЗ к категории "вариантов, вызывающих обеспокоенность" (VOC).

"Предварительные анализы говорят о том, что мутации, присутствующие в омикрон-варианте могут снижать нейтрализующую активность антител, что приводит к снижению защиты со стороны естественного иммунитета", - отметили в организации. Это может объяснять, почему этот вариант, судя по всему, быстро распространяется среди населения с высоким иммунитетом, как это происходит в Южной Африке.

По мнению экспертов, необходимы дополнительные данные, чтобы можно было судить об эффективности вакцин против омикрон-штамма. "Необходимо получить больше данных для оценки того, могут ли имеющиеся у омикрон-варианта мутации приводить к снижению иммунной защиты, полученной от вакцины", - заявили они. Кроме того, требуется также больше сведений об эффективности вакцин, включая применение дополнительных доз". ВОЗ продолжит работать с партнерами по мониторингу и оценке этих данных, как только они появятся.

Имеются также свидетельства, согласно которым омикрон-вариант имеет преимущества в росте перед другими циркулирующими вариантами. Вместе с тем экспертам пока не известно, приводит ли это к увеличению заразности. Нет ясности у них и в отношении тяжести протекания болезни при заражении омикрон-штаммом. Ссылаясь на сведения о выявленных в 18 странах Евросоюза 212 случаях инфицирования, специалисты отметили, что болезнь протекает асимптоматично или легко.-0-