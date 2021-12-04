Омикрон-штамм коронавируса выявили в 10 штатах США

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса зафиксированы по меньшей мере в 10 из 50 американских штатов. С такими подсчетами выступила газета The Wall Street Journal, опираясь на данные местных властей, сообщает ТАСС.

Издание подчеркивает, что в большинстве случаев заражение штаммом "омикрон" было выявлено у пациентов, недавно совершивших поездку на юг Африки. Однако по меньшей мере в двух штатах - Гавайи и Миннесота - новый штамм коронавируса был выявлен у тех, кто не покидал пределы США.

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса в США был зафиксирован 1 декабря в штате Калифорния. Пациент, у которого обнаружили заражение, вернулся в США из поездки в ЮАР 22 ноября. Он был полностью вакцинирован от коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность" ВОЗ, поскольку может сказаться на эффективности вакцин. Согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.-0-