Омикрон-штамм коронавируса выявили в 110 странах

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Омикрон-штамм коронавируса обнаружен в 110 государствах. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), информирует ТАСС.

"На 22 декабря 2021 года омикрон-вариант обнаружен в 110 странах во всех шести регионах ВОЗ", - говорится в сообщении.

В организации подчеркивают: омикрон распространяется гораздо быстрее, чем дельта-вариант, в странах, где задокументирована передача вируса в общинах. При этом за 2-3 дня фиксируется двукратное увеличение числа заразившихся.

Что касается тяжести заболевания при заражении омикроном, то сведения на этот счет пока ограниченные, отметили в ВОЗ. Данные из Южной Африки, Великобритании и Дании дают специалистам основание предполагать "пониженный риск госпитализации" при заражении омикроном в сравнении с дельта-штаммом. Кроме того, пока нет полной ясности в том, связано ли такое снижение риска госпитализации с иммунитетом, приобретенным вследствие предшествующего инфицирования или вакцинации.

У специалистов мало информации об эффективности вакцин против омикрон-штамма.-0-