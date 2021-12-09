Омикрон-штамм коронавируса выявлен на Кубе

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики Кубы обнаружили у одного из местных граждан заражение омикрон-штаммом коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на ACN.

По его данным, мужчина, проживающий в западной провинции Пинар-дель-Рио, прибыл 27 ноября из Мозамбика, где находился в командировке. На следующий день он обратился к врачам с жалобами на температуру и боль в горле. ПЦР-тест на коронавирус дал положительный результат, заразившийся госпитализирован. После дополнительного исследования врачи подтвердили у мужчины наличие омикрон-штамма. По меньшей мере 16 человек, контактировавших с пациентом, находятся в изоляции.

По официальным данным, с начала пандемии на острове выявили более 963 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, 8311 человек умерли, выздоровели более 954 тыс. пациентов. Всего из 11 млн кубинских граждан к настоящему времени полный курс вакцинации местными препаратами Abdala и Soberana 02 прошли более 9,3 млн человек. Руководство острова планирует завершить вакцинацию населения к концу года.-0-