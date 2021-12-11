Омикрон-штамм коронавируса выявлен в Бахрейне

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый носитель омикрон-штамма коронавируса зарегистрирован в Бахрейне, сообщает ТАСС.
"Первый случай нового штамма под названием "омикрон" зафиксирован на территории Бахрейна у человека, прибывшего в королевство из-за рубежа. Он сразу же был отправлен на изоляцию", - рассказали в Минздраве королевства.
С 26 ноября власти Бахрейна приостановили въезд в страну из шести южноафриканских государств, включая ЮАР, из-за распространения штамма "омикрон".
В королевстве с населением 1,7 млн человек зарегистрировано 311 активных случаев заболевания COVID-19. Темпы вакцинации против коронавируса в Бахрейне считаются одними из самых высоких в мире. По последним данным, первую дозу вакцины получили 1 192 110 жителей, вторую дозу - 1 164 880, бустерную дозу - 674 056.
Всемирная организация здравоохранения 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой омикрон. Об обнаружении нового штамма объявили уже более 50 стран. Пока не зафиксировано ни одного случая смерти среди заразившихся омикрон-штаммом.-0-