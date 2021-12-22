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22 декабря 2021, 00:59

Омикрон-штамм обнаружили в 106 странах

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22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Омикрон-штамм коронавируса обнаружен в 106 государствах. Об этом сообщила во вторник Всемирная организация здравоохранения. =Ее сообщение цитирует ТАСС.

"По состоянию на 21 декабря 2021 года (на 14:00 по центральноевропейскому времени) омикрон-вариант обнаружен в 106 странах", - говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ. В организации подчеркивают, что "общий риск, связанный с вызывающим обеспокоенность омикрон-вариантом, остается очень высоким".

С 20 октября по 19 декабря "омикрон" был выявлен в 1,6% случаях при секвенировании. В мире продолжает доминировать дельта-штамм, обнаруженный за этот период в 96% образцов биоматериала.

Как указывает организация, "недавние свидетельства указывают на то, что омикрон-вариант имеет преимущества в росте перед дельта-вариантом и быстро распространяется". Причем это относится также к странам с "высокими уровнями иммунитета у населения". Что касается тяжести протекания заболевания при заражении "омикроном", то сведения на этот счет пока являются "ограниченными", отмечается в бюллетене.

Согласно "предварительным данным", нейтрализация омикрон-штамма снижена у пациентов, которые прошли "первичные серии вакцинации", а также у тех, кто ранее был инфицирован SARS-CoV-2. В Великобритании и ЮАР растет число пациентов, госпитализируемых в связи с заражением коронавирусом. В связи с этим в ВОЗ считают вероятным, что "многие системы здравоохранения могут быстро оказаться перегруженными".-0-

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