ООН: 2020 год стал худшим для туризма за всю историю наблюдений

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сфера туризма в 2020 году пережила свой худший год за всю историю наблюдений, сообщает Всемирная туристская организация (ЮНВТО, специализированное учреждение ООН).

"Мировой туризм в 2020 году пережил худший год за всю историю наблюдений. По последним данным Всемирной туристской организации, количество международных прибытий снизилось на 74%", - отмечается в пресс-релизе ЮНВТО.

По данным организации, сектор туризма в 2020 году потерял $1,3 трлн - это в 11 раз больше, чем во время глобального экономического кризиса 2009 года. Под угрозой оказались от 100 до 120 млн рабочих мест в туристической сфере.

В связи с меняющимся характером пандемии многие страны в настоящее время повторно вводят более строгие ограничения на поездки. К ним относятся обязательное тестирование, карантин и в некоторых случаях полное закрытие границ. Все это сказывается на возобновлении международных путешествий. В то же время ожидается, что постепенное внедрение вакцин от COVID-19 поможет восстановить доверие потребителей, будет способствовать смягчению ограничений на поездки.-0-