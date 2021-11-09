ООН: 45 млн человек в 43 странах страдают от голода

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 45 млн человек в 43 странах мира страдают от голода. По данным Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), количество людей, находящихся на грани голода, в 2021 году резко увеличилось на 3 млн по сравнению с прошлым годом, сообщает Центр новостей ООН.

"Десятки миллионов человек - на краю пропасти. Показатели голода растут под воздействием конфликтов, изменения климата и пандемии COVID-19. Последние данные свидетельствуют о том, что 45 млн жителей планеты грозит голодная смерть", - прокомментировал результаты исследования глава ВПП Дэвид Бисли.

Цены на топливо, продукты питания и удобрения быстро растут, что вызывает новые кризисы. Подобно тому, который развивается в Афганистане. Это также усугубляет кризисы в таких странах, как Сирия и Йемен.

По мнению Всемирной продовольственной программы ООН, для "предотвращения наихудшего из всех вариантов развития событий для миллионов голодающих" необходимо выделить $7 млрд. Еще в начале года эта сумма была $6,6 млрд. "Поскольку стоимость гуманитарной помощи растет в геометрической прогрессии, нам нужно больше средств, чтобы помочь миллионам семей, которые исчерпали уже все собственные ресурсы в борьбе с голодом", - добавил глава ВПП. По его словам, людям приходится идти на невообразимые ухищрения, чтобы прокормиться. Согласно результатам опросов, некоторые урезают рацион, другие просто пропускают приемы пищи. Взрослые жертвуют собой и днями голодают, лишь бы их дети были сыты. Жители некоторых районов Мадагаскара, например, вынуждены употреблять в пищу саранчу, листья диких растений или кактусы.

По данным ООН, все больше людей страдают от голода в Афганистане, Эфиопии, Анголе, Кении и Бурунди, на Гаити и Сомали.-0-