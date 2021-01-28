ООН: 64% жителей планеты считают изменение климата чрезвычайной ситуацией

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 64% участников опроса ООН, проведенного в 50 странах мира специалистами Оксфордского университета, считают изменение климата чрезвычайной ситуацией глобального значения, сообщает Центр новостей ООН.

Опрос охватил половину населения планеты, включая более полумиллиона людей в возрасте до 18 лет. Статистическая погрешность исследования составляет около 2%.

Респондентам предлагали ответить на вопрос, считают ли они изменение климата чрезвычайной ситуацией и поддерживают ли меры по борьбе с этим явлением по направлениям: экономика, энергетика, транспорт, продовольствие и сельское хозяйство, природа и защита населения.

Согласно полученным результатам, многие хотели бы, чтобы их правительства принимали более масштабные меры в борьбе с изменением климата. Например, население восьми из десяти стран, лидирующих по объему вредных выбросов в атмосферу, поддерживает переход на возобновляемые источники энергии. Большинство жителей четырех из пяти государств мира, больше всего загрязняющих воздух в результате неэкологичного землепользования, требуют защитить леса и угодья от последствий деятельности человека. В странах с самым многочисленным городским населением большинство мечтает об экологически чистых автомобилях и автобусах и готово пересесть на велосипеды.

Наибольшей поддержкой пользуются меры по защите лесов и земли (54%), использованию энергии солнца, ветра и других возобновляемых источников (53%), переходу на экологически чистое сельское хозяйство (52%), а также по созданию "зеленых" рабочих мест (50%).

Исследование выявило существенную зависимость между уровнем образования и позицией опрошенного. Во всех странах, включая государства с низким уровнем дохода, например, Бутан, подавляющее большинство людей с высшим образованием (более 80%) убеждены в необходимости срочных мер по борьбе с изменением климата. Среди молодых людей это мнение также более распространено, чем среди представителей более старшего поколения.

"Результаты опроса свидетельствуют о том, что меры по борьбе с изменением климата пользуются широкой общественной поддержкой среди всех слоев населения, независимо от страны проживания, пола, возраста и уровня образования, - говорит глава ПРООН Ахим Штайнер. - Еще важнее то, что люди хотят, чтобы политики приняли меры, которые позволят остановить этот кризис".

По его словам, это означает, что, опираясь на поддержку населения, правительства могут приступить к активным действиям.

По мнению Стивена Фишера, профессора Оксфордского университета, результаты опроса представляют собой кладезь данных в сфере общественного мнения на заданную тему. "Гораздо больше людей, чем мы думали, признают изменение климата чрезвычайной ситуацией, - отметил он. - И многие требуют срочно принять меры".

Программа развития ООН, организовавшая опрос, передаст правительствам детали голосования с разбивкой по возрасту, полу и уровню образования участников. Для многих государств - это первое подробное исследование общественного мнения по теме изменения климата.

В ООН надеются, что, опираясь на результаты исследования общественного мнения, правительства будут внедрять экологически чистые методы хозяйствования в ходе восстановления экономики после пандемии.-0-