ООН: Афганистан стоит на грани гуманитарной катастрофы

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Афганистан стоит на грани гуманитарной катастрофы. Об этом заявил координатор гуманитарной помощи в Афганистане по линии ООН Рамиз Алакбаров, сообщается на сайте Центра новостей ООН.

Как подчеркнул Рамиз Алакбаров, ООН и ее партнеры продолжают делать все возможное, чтобы избежать гуманитарной катастрофы, однако для этого организации требуется серьезная международная поддержка.

Представитель ООН сообщил: в стране, пережившей жестокую засуху, главная проблема - нехватка продовольствия. Больше половины афганцев не знают утром, удастся ли им сегодня поесть, в стране недостает медикаментов.

Аэропорт Кабула закрыт, но ООН и ее партнерские организации находят другие пути отправить помощь. В страну уже доставлено около 600 т продовольствия. Оно особенно нужно детям, половина которых скоро окажется на грани истощения. Гуманитарные сотрудники также помогают потерявшимся, в том числе в аэропорту, детям воссоединиться со своими близкими.

Отмечается, что, как бы ни трудились работники ООН и их коллеги из других организаций, их возможности несопоставимы с масштабами потребностей. Еще до захвата власти талибами в ООН просили международное сообщество предоставить на помощь Афганистану $1,3 млрд. На сегодня получено только $400 млн. Рамиз Алакбаров сообщил: в ООН пересматривают уровень потребности афганцев, который, безусловно, будет гораздо выше.

"Только для того, чтобы удовлетворить первостепенные нужды в продовольствии и накормить самых нуждающихся, срочно необходимо найти $200 млн", - сказал Рамиз Алакбаров. Он добавил, что продуктов питания на складах ООН в Афганистане хватит только до конца месяца.

Как отметил предствитель ООН, талибы обещали не препятствовать организации доставлять помощь людям, однако конкретная ситуация на местах зависит от многих факторов.-0-