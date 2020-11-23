ООН: более 100 стран пообещали возродить примерно 1 млрд га земель

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уже 115 стран взяли на себя обязательство восстановить в общей сложности около 1 млрд га земель - это площадь, примерно равная территории Китая. Об этом говорится в новом исследовании Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), выпущенном в связи с запуском Десятилетия восстановления экосистем: 2021-2030 годы, сообщает Центр новостей ООН.

Авторы исследования отмечают, что в случае возрождения экосистем - сельскохозяйственных угодий, лугов и лесов - государства смогут добиться значительных успехов в борьбе с изменением климата, деградацией земель и утратой биоразнообразия, а также в достижении Целей устойчивого развития.

Уже 115 стран взяли на себя обязательства по восстановлению земель в соответствии с основными международными природоохранными конвенциями, Парижским соглашением по климату и национальными стратегиями в области биоразнообразия. Все эти планы призваны предотвратить деградацию и обезлесение земель.

По предварительным оценкам, будет восстановлено от 765 млн до 1 млрд га земель. Почти половина территории, подлежащей восстановлению, находится в Африке к югу от Сахары. Многие обязательства касаются угодий и лесонасаждений в Азии и Латинской Америке.

"Мы приближаемся к Десятилетию восстановления экосистем, к началу выполнения соответствующих планов и обязательств", - заявил исполнительный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием Ибрагим Тиау. Он подчеркнул, что инвестиции в восстановление земель принесут не только экологические, но также социальные и экономические выгоды.

Авторы нового исследования абсолютно разделяют это видение, отмечая, что восстановление продуктивности всех экосистем - как на суше, так и на воде - в таком планетарном масштабе принесет огромную пользу людям и природе.

По мнению экспертов, возрождение экосистем будет способствовать восстановлению экономики, что приведет к созданию миллионов зеленых рабочих мест. Возрождение наземных экосистем, таких как сельскохозяйственные угодья, луга, леса, водно-болотные угодья и торфяники, восстановит их способность накапливать углерод и сокращать выбросы парниковых газов. При правильной реализации намеченных планов усилия по возрождению экосистем помогут предотвратить стремительное сокращение флоры и фауны, повысить плодородие почвы и уменьшить дефицит воды. К тому же хорошо функционирующие природные экосистемы имеют ключевое значение в борьбе с зоонозными инфекциями, такими как COVID-19.

"В деле восстановления экосистем появляется своего рода дух позитивной конкуренции. Например, все больше стран и людей хотят высаживать как можно больше деревьев", - сказал сотрудник ЮНЕП Тим Кристоферсен. Но, подчеркнул он, важно высаживать деревья в нужное время, в нужных местах и при поддержке местных общин. Он добавил, что в ходе восстановления экосистем важно также не забывать о морских побережьях и реках.

Десятилетие восстановления экосистем ООН - это возможность перевести существующие и новые обязательства в необходимые действия на местах. Для реализации намеченных планов в период до 2030 года потребуется около $1 трлн.-0-