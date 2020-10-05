ООН: Более 40 мирных жителей погибли за время конфликта в Нагорном Карабахе

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 40 мирных жителей стали жертвами конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике с начала последней эскалации, цитирует ТАСС официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

По словам Стефана Дюжаррика, управление ООН по гуманитарным вопросам сегодня заявило о крайней обеспокоенности продолжающимися столкновениями на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. "Там призвали к незамедлительному прекращению боевых действий", - подчеркнул он.

"С начала столкновений до настоящего момента, по сообщениям, погибли более 40 мирных жителей, более 200 граждан с обеих сторон получили ранения", - проинформировали в организации и призвали обе стороны соблюдать международное гуманитарное право.

Официальный представитель добавил, что отделения ООН в Ереване и Баку готовы помогать с удовлетворением гуманитарных потребностей населения по мере необходимости. "На данный момент ни одно из правительств не запрашивало международную помощь", - сказал он.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.-0-