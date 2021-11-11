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11 ноября 2021, 13:38

ООН: число беженцев, перемещенных лиц и просителей убежища в мире превысило 84 млн

Фото из архива
Фото из архива

11 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Число беженцев, просителей убежища и внутренне перемещенных лиц за первые шесть месяцев 2021 года выросло в мире с 82,4 млн до более 84 млн. Об этом говорится в опубликованном докладе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), сообщает ТАСС.

"Тенденция к росту вынужденного перемещения людей продолжилась в 2021 году, и их общее число превышает сейчас 84 млн", - отметили в УВКБ.

Причинами, заставляющими людей покидать свои дома, эксперты назвали насилие, отсутствие безопасности и последствия изменения климата.

В конце июня 2021 года в мире насчитывалось более 20,8 млн беженцев, что на 172 тыс. больше, чем в конце 2020-го. Этот рост произошел прежде всего за счет пяти стран - Центрально-Африканской Республики, Южного Судана, Сирии, Афганистана и Нигерии. Среди беженцев на июнь было больше всего сирийцев (6,748 млн), венесуэльцев (4,131 млн), афганцев (2,61 млн), южносуданцев (2,278 млн) и мьянманцев (1,128 млн). Из принимающих стран на первом месте Турция, разместившая у себя 3,696 млн беженцев. Далее следуют Колумбия (1,743 млн), Уганда (1,475 млн), Пакистан (1,438 млн) и Германия (1,235 млн).

За первое полугодие в мире выросло число просителей убежища: сейчас этот статус имеют 4,4 млн человек - на 0,3 млн больше, чем в декабре 2021 года. Число внутренне перемещенных лиц увеличилось, по оценкам УВКБ, с 48,6 млн до 50,9 млн. Этот рост произошел прежде всего вследствие конфликтов и насилия, говорится в докладе. Среди стран, где в первой половине года выросло число внутренне перемещенных лиц, авторы доклада называют Афганистан, Демократическую Республику Конго, Эфиопию, Мозамбик, Мьянму и Южный Судан.

"Предпочтительным решением" для большинства беженцев в УВКБ называют безопасное возвращение на родину "на основе свободного выбора". В первой половине нынешнего года в свои страны вернулись 126,7 тыс. беженцев. Кроме того, 13 государств сообщили о возвращении в родные места в первой половине 2021 года в общей сложности 936 тыс. внутренне перемещенных лиц, что на 48% больше, чем за тот же период 2020 года.

Говоря о ситуации, в которой находятся лица без гражданства, УВКБ отмечает: статистических данных об их численности в мире нет. По сведениям УВКБ, больше всего лиц без гражданства в Кот-д'Ивуаре (953 тыс.), Бангладеш (889 тыс.), Мьянме (600 тыс.) и Таиланде (554,1 тыс.).-0-

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