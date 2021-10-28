ООН: число беженцев в мире из-за конфликтов достигло рекордных 48 млн

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число внутренне перемещенных лиц в результате конфликтов в мире достигло 48 млн, что является рекордным показателем. Об этом заявила спецдокладчик ООН по внутренне перемещенным лицам Сесилья Хименес-Дамари на Третьем комитете Генеральной ассамблеи всемирной организации, сообщает ТАСС.
"Число людей, вынужденных перемещаться из-за вооруженных конфликтов и насилия, достигло в мире 48 млн, что является наивысшим показателем, когда-либо регистрировавшимся, - сказала Сесилья Хименес-Дамари.
По ее словам, в условиях усложняющегося характера вооруженных конфликтов и повсеместного насилия становится все труднее обеспечивать соблюдение международного гуманитарного права и прав человека.
Как отметила спецдокладчик, конфликтные ситуации и насилие в мире также могут усугубляться стихийными бедствиями, приводящими к перемещению населения и, начиная с 2020 года, пандемией.-0-