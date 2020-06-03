ООН: COVID-19, как зеркало, отразил укоренившуюся расовую дискриминацию

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протесты, охватившие сотни американских городов, вызваны не только полицейским произволом, но и укоренившимся расизмом и дискриминацией по отношению к чернокожему населению, заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. По ее словам, существующее неравенство во многих странах стало еще более очевидным благодаря COVID-19, который гораздо тяжелее сказывается на расовых и этнических меньшинствах, сообщает Центр новостей ООН.

Мишель Бачелет привлекла внимание к тому, что смертность от коронавируса среди афроамериканцев и других меньшинств гораздо выше, чем среди белого населения. "Имеющиеся данные говорят о том, что в некоторых странах, включая Бразилию, Великобританию, США и Францию, COVID-19 приводит к катастрофическим последствиям для граждан африканского происхождения и для других меньшинств", - сказала Бачелет. Она добавила, что, скорее всего, аналогичная ситуация сложилась и в других странах, но сегодня никто не собирает информацию о коронавирусе с разбивкой по расовой или этнической принадлежности.

В штате Сан-Паулу вероятность умереть от COVID-19 для темнокожих бразильцев на 62% выше, чем у их белых соотечественников. Во Франции гораздо более высокая смертность отмечается среди жителей пригорода Сент-Дени, где живут меньшинства. Похожая ситуация - в Англии и Уэльсе, где, по данным правительства, смертность среди чернокожих жителей, а также пакистанцев и бангладешцев вдвое выше, чем среди остального населения. В США доля умирающих от COVID-19 афроамериканцев превышает этот показатель среди остальных больных более чем вдвое.

Как считает Мишель Бачелет, подобные расхождения могут быть вызваны рядом причин, включая маргинализацию и дискриминацию меньшинств и их ограниченный доступ к медицинскому обслуживанию. Свою роль, вероятно, играют экономическое неравенство, неадекватные жилищные условия, экологические угрозы, а также дискриминация и предрассудки, мешающие этим людям получить необходимую медицинскую помощь. Кроме того, меньшинства, как правило, работают там, где повышен риск заражения коронавирусом, - транспорт, здравоохранение и уборка.

"Государства должны сосредоточиться не только на последствиях неравенства для групп, которые являются объектом расовой дискриминации, но и на коренных причинах такого положения дел, - подчеркнула Мишель Бачелет. - Вирус обнажил закрепившееся в обществе неравенство, которому слишком долго не уделяли серьезного внимания".

"Протесты в США, вызванные убийством Джорджа Флойда, высветили не только проблему полицейского произвола в отношении темнокожих граждан, но и неравенство в области здравоохранения, образования, трудоустройства и укоренившуюся расовую дискриминацию", - добавила верховный комиссар. По ее словам, эти проблемы в той или иной степени характерны и для других стран, где процветает расовая дискриминация. И только пандемия COVID-19, подчеркнула Мишель Бачелет, открыла глаза на то, что давно должно было быть очевидно: все это только дестабилизирует общество и мешает его процветанию.

Несмотря на то, что сегодня последствия COVID-19 для расовых и этнических меньшинств широко обсуждаются, по словам Мишель Бачелет, пока не ясно, что же предпринимается для того, чтобы их ликвидировать. Она призывает государства уделить первоочередное внимание этим группам населения, включая мониторинг состояния их здоровья, тестирование, обеспечение широкого доступа к медицинскому обслуживанию и предоставление информации, предназначенной конкретно для этих групп.

"Если правительства и дальше будут закрывать глаза на то вопиющее неравенство, которое высветил вирус, то нам не удастся победить пандемию, - заявила главная правозащитница ООН. - В конечном итоге наша борьба с COVID-19 увенчается успехом только в том случае, если мы защитим право каждого человека на жизнь и здоровье".-0-