ООН дала старт масштабной кампании финансирования мер по борьбе с изменением климата

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООН запустила масштабную кампанию финансирования мер по борьбе с изменением климата, сообщается на сайте Центра новостей ООН.

Около 160 компаний с общим капиталом в $70 трлн вступили в так называемый финансовый альянс Глазго (по названию британского города, где пройдет следующая климатическая конференция), чтобы объединить усилия по финансированию мер, которые позволят к 2050 году добиться углеродной нейтральности.

"Это прорыв в климатическом финансировании. Альянс будет действовать как стратегический форум, обеспечивающий слаженную работу финансовых систем, направленную на то, чтобы расширить, углубить и ускорить переход на экономику нулевых эмиссий", - заявил специальный посланник ООН по вопросам деятельности, связанной с изменением климата, и бывший управляющий Банка Англии Марк Карни.

Климатическая конференция пройдет в Глазго с 1 по 12 ноября 2021 года. Цель этого мероприятия - собрать вместе представителей различных общин, городов, штатов и регионов, обеспечить пространство для конструктивного диалога по вопросам продовольствия и изменения климата, улучшить понимание устремлений разных сторон, а также наладить новые связи и партнерские отношения. Кроме того, ведется работа по подготовке декларации высокого уровня о необходимости разработки комплексной продовольственной политики для преодоления последствий чрезвычайных климатических ситуаций.-0-