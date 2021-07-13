ООН: десятая часть населения планеты страдает от недоедания

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году ситуация с голодом в мире резко ухудшилась - десятая часть населения планеты, около 811 млн человек, недоедает. Об этом говорится в новом докладе, подготовленном специалистами нескольких учреждений ООН, сообщается на сайте Центра новостей ООН.

Нынешний отчет, подготовленный специалистами сразу нескольких учреждений ООН, включая Продовольственную и сельскохозяйственную организацию (ФАО), ЮНИСЕФ, Всемирную продовольственную программу (ВПП) и ВОЗ, стал первым с начала пандемии. По оценкам экспертов, в 2020 году число людей, которым грозит голод, увеличилось на 118 млн - до 811 млн.

"И до пандемии мы отставали в темпах продвижения к поставленной цели полностью избавить мир от голода и недоедания к 2030 году, - заявил Максимо Тореро, главный экономист ФАО. - Нам мешали конфликты, изменения климата, экономическая рецессия, но сегодняшние показатели вызывают еще большую тревогу".

В прошлом году, по его словам, ситуация значительно ухудшилась, даже с учетом прироста населения: в 2020 году недоедали 9,9% всех жителей планеты, на 1,5% больше, чем годом ранее.

Более половины недоедающих проживает в Азии (418 млн), треть - в Африке (282 млн), менее значительная часть (60 млн) в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Самое резкое увеличение голодающих пришлось на Африку - сегодня, по оценкам ООН, пятая часть жителей континента недоедают.

Еще 2,3 млрд человек в мире не имеют возможности купить достаточно еды. Это треть всего человечества. Это положение может перерасти в острую нехватку продовольствия в любой момент, предупреждают эксперты. А пока за один только год число людей, оказавшихся в этой группе, резко увеличилось - более, чем за пять предыдущих лет.

Расширяется и гендерное неравенство: на десять мужчин, сталкивающихся с нехваткой продовольствия, приходится 11 женщин. Однако прежде всего страдают дети: недоедание особо опасно для растущего организма. В 2020 году 149 млн детей в возрасте до пяти лет отставали в росте из-за недостаточного питания, более 45 млн - в весе, и 39 млн страдали от ожирения.

Ожирение также нередко связано с недостаточным обеспечением продовольствием - детям приходится есть менее здоровую пищу. В целом около 3 млрд жителей планеты не могут купить здоровую еду - достаточное количество овощей и фруктов. Более трети женщин детородного возраста по этой причине страдают от анемии.

Если существующая тенденция продолжится, то к 2030 году, когда согласно поставленным целям с голодом должно было быть покончено, около 660 млн человек не будут иметь достаточного количества еды, около 30 млн из них - в связи с долгосрочными последствиями пандемии.

"В своем докладе мы призываем срочно принять меры", - отмечает Максимо Тореро. В ООН предлагают шесть направлений такой работы: меры в области развития, особенно в районах, где продолжаются конфликты, смягчение последствий изменения климата, восстановление экономики, снижение стоимости продовольствия, борьба с нищетой и неравенством, а также изменение поведения потребителей.-0-