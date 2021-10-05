ООН: десятки миллионов людей в 43 странах мира находятся на грани голодной смерти

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Организации Объединенных Наций заявили, что более 41 млн человек в 43 странах мира находятся на грани голодной смерти. Без срочных мер эти люди погибнут, а число голодающих в мире будет только расти, сообщается на сайте Центра новостей ООН.

"Число людей, которые могут оказаться на пути к голодной смерти, увеличилось с 135 до 270 млн - это очень серьезная ситуация, которая создает множество проблем во всем мире. Примерно 41 млн человек в 43 странах уже находятся на четвертой стадии острой нехватки продовольствия", - заявил глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли.

В условиях голода в Эфиопии, на Мадагаскаре, в Южном Судане и Йемене сейчас живут 584 тыс. человек. В подавляющем большинстве страдают женщины и дети. Сообщается, что катастрофическая ситуация также сложилась в Афганистане, Венесуэле, Гаити, Гондурасе, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Зимбабве, Центрально-Африканской Республике, Сирии, Судане и Уганде.

"Сегодня мы сталкиваемся с беспрецедентными продовольственными кризисами на нескольких фронтах. Истощение и связанные с голодом смертельные случаи - это уже реальность", - отметил генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй.

Эксперты назвали нынешнюю ситуацию с голодом в мире самой тяжелой за последние несколько десятилетий. Они опасаются, что в ближайшее время во многих странах мира ситуация с продовольствием будет только ухудшаться.

Такая тенденция, по мнению экспертов, обусловлена сочетанием нескольких факторов: пандемия COVID-19, конфликты, экстремальные погодные явления, трудности с доступом к людям, которые нуждаются в помощи, а также рост мировых цен на продовольствие.-0-