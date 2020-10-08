ООН готова помочь в стабилизации общественно-политической обстановки в Кыргызстане

8 октября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. ООН обеспокоена сложившейся ситуацией в Кыргызстане и готова оказать необходимую помощь и поддержку стране для стабилизации общественно-политической обстановки. Об этом заявил постоянный координатор системы ООН в Кыргызстане Озонниа Ожиело во время встречи с и.о. секретаря Совета безопасности республики Омурбеком Суваналиевым.

Пресс-служба президента Кыргызстана заявила о местонахождении Жээнбекова "Президент продолжает выполнять свои обязанности, находясь в Бишкеке, - заявила пресс-секретарь главы кыргызского государства Толгонай Стамалиева. - Он лично проводит переговоры с политическими силами. Все усилия направлены на то, чтобы вернуть все в правовое русло".

В ходе встречи обсуждалась сложная общественно-политическая ситуация в Кыргызстане. По словам Омурбека Суваналиева, со стороны провокационных элементов есть попытки обострения обстановки в стране. Однако он отметил, что у силовых структур и правоохранительных органов Кыргызстана достаточно сил для контроля над ситуацией.

В свою очередь Озонниа Ожиело сообщил, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в курсе всех происходящих событий в стране и желает скорейшего выхода из политического кризиса.

После парламентских выборов 4 октября в Кыргызстане представители партий, которые не прошли в высший законодательный орган, устроили массовые волнения в Бишкеке. Они захватили здания парламента, правительства, администрации президента, генпрокуратуры и мэрии столицы. Протестующие выпустили из изолятора бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и ряд других политиков. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Кыргызстана Курсан Асанов заявил, что по всей стране действует группа людей, заинтересованных в эскалации ситуации. В ходе митингов в Бишкеке госпитализированы 204 гражданина, один находится в тяжелом состоянии в реанимации, всего пострадали 1 002 человека.-0-

Международный деловой совет призвал обеспечить защиту частной собственности в Кыргызстане В своем обращении МДС выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что сразу несколько крупных предприятий страны подверглись захвату со стороны неизвестных лиц.