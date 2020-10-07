ООН готова выступить посредником по урегулированию ситуации в Кыргызстане

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность по поводу гибели и ранений людей в ходе протестов в Кыргызстане. Он призвал киргизов к диалогу и сообщил, что ООН готова поддержать усилия по поиску мирного урегулирования сложившейся ситуации, сообщает Центр новостей ООН.

"Генеральный секретарь ООН внимательно следит за ситуацией в Кыргызской Республике, где вспыхнули протесты в связи с прошедшими 4 октября парламентскими выборами. В ходе протестов один человек погиб и сотни получили ранения", - говорится в заявлении, с которым от имени Генерального секретаря ООН выступил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

Генеральный секретарь выразил глубокое сожаление в связи с гибелью людей и настоятельно призвал всех участников событий проявлять максимальную сдержанность и не прибегать к насилию.

Антониу Гутерриш призвал кыргызстанцев к диалогу и настоятельно рекомендовал договариваться о дальнейших шагах в рамках Конституции. Он заверил, что ООН готова поддержать любые усилия, направленные на поиск мирного урегулирования сложившейся ситуации, в том числе через Региональный Центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

В Кыргызстане 4 октября прошли парламентские выборы. На места в парламент претендовали 16 партий, но 7%-ный барьер преодолели только четыре. В результате в Бишкеке начались акции протеста. Митинг на центральной площади Бишкека, рядом с которой расположено здание парламента и администрации главы государства, начался 5 октября. Участие в нем принимали представители более 10 политических партий. Ближе к вечеру количество участников акции достигло примерно 6 тыс. человек. Правоохранители приступили к разгону демонстрантов, применяя резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали сотрудников милиции камнями, они также сожгли автомобиль патрульной службы и повредили шесть машин скорой помощи. Столкновения продолжались более пяти часов. Митингующих удалось оттеснить с площади, но позже они туда вернулись. Ночью стало известно, что митингующие в Бишкеке захватили здание парламента, где находится и администрация президента. Позже там произошел пожар. Демонстранты также направились к зданию СИЗО Государственного комитета национальной безопасности, где сумели после переговоров освободить бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Протестующим удалось освободить из колонии и бывшего премьер-министра Сапара Исакова. По последним данным агентства Кабар, при столкновениях в Бишкеке пострадали 768 человек, из которых 218 госпитализированы, 550 находятся на амбулаторном лечении, один скончался.-0-