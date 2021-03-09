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09 марта 2021, 21:36

ООН: холодный февраль не означает прекращения тенденции к потеплению

Фото ВПП
Фото ВПП

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установившаяся в феврале в некоторых районах мира более холодная, чем обычно, погода не означает прекращения долгосрочной тенденции к потеплению климата на Земле. Такое пояснение дала сегодня Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН, сообщает ТАСС.

Официальный представитель ВМО Клэр Нюллис заявила, что рекорды холода становятся более редкими. Это контрастирует с рекордами жары и волнами тепла. Ожидается продолжение этой тенденции.

Клэр Нюллис напомнила, что в атмосфере Земли продолжается рост концентрации парниковых газов. Кроме того, по ее словам, в прошлом месяце температурные показатели в разных районах планеты были смешанными. В Сибири стояли сильные холода, и в США минувший февраль стал самым холодным с 1969 года. В то же время на северо-востоке Канады, в Гренландии и в районе Северного Ледовитого океана было теплее обычного. В глобальном масштабе февраль 2021 года был близок к средним значениям 1991-2020 годов, однако он был на 0,26 градуса Цельсия теплее, чем показатели за 1981-2010 годы.-0-

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