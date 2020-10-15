ООН: из-за пандемии число неимущих вырастет на 115 млн

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за пандемии в ближайшее время число людей, живущих в условиях крайней бедности, увеличится примерно на 115 млн. Такого резкого роста бедняков не наблюдалось уже на протяжении нескольких десятилетий, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты, который ежегодно отмечается 17 октября. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

"Пандемия COVID-19 ложится двойным бременем на плечи беднейших жителей мира", - подчеркнул генсек. По его словам, они в наибольшей степени подвержены риску заражения вирусом и практически не имеют доступа к качественному медицинскому обслуживанию. "К тому же, по последним оценкам, в этом году последствия пандемии могут привести к тому, что число людей, живущих в нищете, увеличится примерно на 115 млн человек", - предупредил Гутерриш.

"В нынешней уникальной ситуации мы должны приложить особые усилия для ликвидации нищеты. Пандемия ставит нас перед необходимостью действовать сообща", - сказал глава ООН. Он призвал власти всех стран ускорить экономические преобразования, направленные на восстановление, и при этом опираться на экологически безопасные и устойчивые технологии. Глава ООН рекомендовал лидерам стран взять на вооружение принципиально новые программы социальной защиты, охватывающие людей, занятых в неформальном секторе. "Единственный безопасный выход из ситуации, в которой мы оказались вследствие пандемии, - объединить наши усилия для решения общих задач", - сказал генсек.

История проведения Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты неразрывно связана с датой 17 октября 1987 года. В тот день более 100 тыс. человек собрались на площади Трокадеро в Париже, где в 1948 году была подписана Всеобщая декларация прав человека, чтобы отдать дань памяти жертвам крайней нищеты, насилия и голода. Собравшиеся заявили, что нищета является нарушением прав человека, и подтвердили необходимость совместными усилиями добиваться соблюдения этих прав. Соответствующие заявления начертаны на памятном камне, который был открыт в тот день. С тех пор люди самых разных сословий, убеждений и социального происхождения ежегодно собираются 17 октября, чтобы подтвердить неизменность своей позиции и продемонстрировать солидарность с малоимущими. Такие же памятные камни были открыты во многих странах, и они стали местом сбора для проведения Дня. Один такой камень находится в саду Центральных учреждений ООН и именно около него проводится торжественная церемония, ежегодно организуемая секретариатом ООН в Нью-Йорке.

Своей резолюцией 47/196, принятой 22 декабря 1992 года, Генеральная ассамблея объявила 17 октября Международным днем борьбы за ликвидацию нищеты и призвала все государства посвящать этот день проведению и пропаганде, в зависимости от специфики страны, конкретных мероприятий, связанных с ликвидацией нищеты и бедности.-0-