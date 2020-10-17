ООН: из-за пандемии число неимущих вырастет на 115 млн

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за пандемии впервые за несколько десятилетий число людей, живущих в условиях крайней бедности, резко увеличится - примерно на 115 млн. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты, который ежегодно отмечается 17 октября, сообщает служба новостей ООН.

"Пандемия COVID-19 ложится двойным бременем на плечи беднейших жителей мира, - подчеркнул генсек. - Они особенно подвержены риску заражения вирусом и практически не имеют доступа к качественному медицинскому обслуживанию".

"По последним оценкам, в этом году последствия пандемии могут привести к тому, что число людей, живущих в нищете, увеличится примерно на 115 млн человек", - предупредил Антониу Гутерриш. Он добавил также, что в наиболее уязвимом положении оказались женщины: риск потерять работу и остаться без социальной поддержки у них выше.

"В нынешней ситуации мы должны приложить особые усилия для ликвидации нищеты. Пандемия ставит нас перед необходимостью действовать сообща", - сказал глава ООН. Антониу Гутерриш призвал власти всех стран объединить усилия, ускорить экономические преобразования и при этом опираться на экологически безопасные и устойчивые технологии. Глава ООН рекомендовал лидерам стран взять на вооружение "принципиально новые программы социальной защиты, охватывающие людей, занятых в неформальном секторе".

Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете и правах человека Оливье де Шуттер в своем докладе Генеральной ассамблее ООН отметил, что с начала пандемии COVID-19 при реализации планов восстановления правительства влили в экономику по меньшей мере $11 трлн. "В отчаянной попытке преодолеть кризис правительства могут поддаться искушению любой ценой спасти экономику, оказывая финансовую поддержку компаниям, которые рискуют обанкротиться, и перекладывая финансовое бремя такой поддержки на трудящихся и потребителей", - отметил эксперт.

Он опасается, что любое значительное увеличение суверенного долга из-за реализации планов экономического восстановления может привести к введению мер жесткой экономии в виде массовых сокращений и снижений заработной платы в государственном секторе, снижения пенсий, социальных выплат и так далее. При этом Оливье де Шуттер напомнил, что меры жесткой экономии уже доказали свою неэффективность во время финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов.

"Пандемия обеспечивает выпадающую раз в поколение возможность переосмыслить траектории развития и привести их в соответствие с Целями в области устойчивого развития. Разработка и реализация планов экономического восстановления может способствовать переходу к низкоуглеродной и биодиверсифицированной экономике и одновременно созданию возможностей для трудоустройства людей с низким уровнем квалификации", - считает эксперт.-0-