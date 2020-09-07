ООН: из-за загрязнения воздуха ежегодно умирают 7 млн человек

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 7 сентября впервые отмечается Международный день чистого воздуха для голубого неба. В Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) по этому случаю напоминают: несмотря на сокращение международного авиасообщения, пандемия не смогла остановить трансграничное загрязнение атмосферы. Такая информация опубликована Центром новостей ООН.

Эксперты ООН называют загрязнение воздуха невидимым убийцей: от его последствий каждый год умирают 7 млн человек. Оно служит причиной респираторных, инфекционных и сердечных заболеваний, инсульта, рака легких и осложнений при беременности. У детей, вдыхающих грязный воздух, все чаще проявляются астма, хроническая легочная недостаточность, задержка роста, диабет, детское ожирение и умственная отсталость.

В период борьбы с COVID-19, когда люди стали меньше летать на самолетах и пользоваться общественным транспортом, во многих городах мира резко снизилась концентрация загрязнителей воздуха, особенно оксидов азота. Так, уровень загрязнения в Мадриде упал примерно на 50%.

Однако, как отмечают эксперты, качество воздуха зависит от множества факторов. По-прежнему при отоплении зданий или удобрении полей мелкие частицы веществ попадают в воздух и загрязняют его. "Это показывает, что важны комплексные межотраслевые меры, которые не ограничиваются транспортным сектором", - говорится в сообщении ЕЭК ООН. Его авторы напомнили: загрязнение воздуха вредит не только здоровью человека, но и экономике.

Согласно недавнему исследованию ООН, загрязненность воздуха не превышает допустимых норм только в 10 странах, входящих в ЕЭК ООН: Ирландии, Исландии, Испании, Эстонии, Канаде, Норвегии, Португалии, США, Швеции и Финляндии.

Накануне Международного дня чистого воздуха в ЕЭК ООН напомнили о важности соблюдать Конвенцию о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, которая принята в 1979 году. Спустя 40 лет эта Конвенция остается единственным региональным документом подобного рода в мире. Она играет важнейшую роль в международном сотрудничестве. Коллективные усилия уже дали результаты: с 1990 года в Европе выбросы вредных веществ, включая твердые частицы и серу, сократились на 30-80%. Однако предстоит решить еще много задач.

Генеральная Ассамблея ООН постановила провозгласить 7 сентября Международным днем чистого воздуха для голубого неба в 2019 году.-0-