ООН к своему 75-летию запускает глобальную дискуссию о будущем человечества

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ООН запускают крупнейшую в истории глобальную дискуссию. Акция начинается в январе года, когда организация отмечает 75-летие со дня основания, сообщает Служба новостей ООН.

К участию во встречах, которые будут проходить повсюду - от парламентов и университетских аудиторий до деревенских клубов - приглашаются представители всех слоев общества и разных поколений. Сформулированные участниками встреч идеи будут вынесены на обсуждение мировых лидеров и руководства ООН в сентябре 2020 года.

Сотрудники организации будут проводить опросы общественного мнения и анализировать публикации в средствах массовой информации, чтобы собрать дополнительные данные, которые помогут понять, каким жители планеты хотят видеть мир к столетию ООН в 2045 году. По замыслу авторов инициативы, таким образом большинство населения Земли примет участие в формировании своего будущего.

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, сегодня в мире все взаимосвязано как никогда и проблемы современности можно решить только сообща. "Ни одна страна, ни одно общество не справятся в одиночку, нам необходимо объединить усилия. Мы должны не только говорить, но и слушать, - заявил глава ООН. - Очень важно, чтобы каждый принял участие в этом разговоре. Мы хотим знать ваше мнение, хотим выяснить, что вы думаете о том, как улучшить жизнь всех людей в мире".

Диалог и исследования сосредоточены на трех вопросах: будущее человечества, существующие в мире тенденции и глобальное сотрудничество. 6 января ООН с партнерами выпустят видеоролик, в котором своим мнение делятся 38 участников глобальной дискуссии.-0-