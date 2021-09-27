ООН: Латвия должна позволить мигрантам ходатайствовать о предоставлении убежища

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвия должна предоставить мигрантам возможность ходатайствовать о получении убежища в этой балтийской республике. Об этом заявила помощник генсека ООН по правам человека Илзе Брандс Керис, оценивая ситуацию на латвийско-белорусской границе, сообщает ТАСС.

"Каждая страна, на территории которой находится человек, несет ответственность за то, чтобы были соблюдены его права", - сказала Илзе Брандс Керис в интервью Латвийскому радио.

По ее словам, мигрантам должны быть предоставлены достойные условия для пребывания. "Нужно знать, у кого из всех этих людей есть право на предоставление убежища. Это означает, что у них должен быть доступ к процессу получения убежища, и прошения (о предоставлении убежища) нужно рассматривать в индивидуальном порядке, чтобы определить, есть или нет основания предоставить такой статус", - указала она.

Правительство Латвии ввело с 11 августа и до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью, из-за чего балтийское государство не принимает заявки на получение убежища.-0-