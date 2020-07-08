ООН может создать демилитаризованную зону в Ливии

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия ООН в Ливии работает над созданием в стране демилитаризованной зоны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который выступил на заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи.

"Миссия ООН в Ливии предпринимает усилия по деэскалации, в том числе по созданию возможной демилитаризированной зоны, чтобы выполнить достигнутые договоренности и спасти жизни", - сказал Антониу Гутерриш.

Он также заявил, что во время телефонных переговоров призвал главу Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара срочно начать политический процесс.

Антониу Гутерриш также заметил, что согласно берлинскому процессу в этом году уже состоялось три заседания Международного комитета по сопровождению для поддержания координации - 2 апреля, 13 мая и 22 июня. "Следующее заседание запланировано на этот месяц", - проинформировал он.-0-