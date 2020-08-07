7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) направит в Ливан 5 тыс. продовольственных посылок для семей, пострадавших в результате мощного взрыва в морском порту Бейрута, сообщает ТАСС.

"ВПП выделит 5 тыс. продовольственных посылок для пострадавших семей - каждой из них будет достаточно, чтобы прокормить пять человек в течение одного месяца", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на странице ВПП ООН в Twitter. Уточняется, что в каждой посылке будут основные продукты, такие как рис, макаронные изделия, бобовые, тунец, масло, соль и томатная паста.

ВПП ООН также планирует направить в Ливан пшеничную муку и зерно. Ранее в организации заявили, что взрыв в Бейруте ухудшит ситуацию с обеспечением продовольственной безопасности Ливана. Там отметили, что серьезный ущерб, который был нанесен порту Бейрута, приведет к тому, что цены на продовольствие станут недоступны для многих.

Взрыв в порту столицы Ливана прогремел вечером 4 августа. Количество погибших при взрыве превысило 150 человек, более 5 тыс. человек получили ранения. По данным МВД страны, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. т аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами еще шесть лет назад.-0-