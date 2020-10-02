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02 октября 2020, 09:09

ООН настаивает на возобновлении мирных переговоров по Нагорному Карабаху под эгидой ОБСЕ

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе"
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2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ООН поддерживают контакты со сторонами нагорнокарабахского конфликта на различных уровнях и настаивают на необходимости возобновления мирных переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопросы журналистов в ходе ежедневного брифинга в Нью-Йорке, сообщает Центр новостей ООН.

Стефан Дюжаррик напомнил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш ранее провел переговоры с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. "Мы также поддерживали и продолжаем поддерживать связь с нашими коллегами в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, - подчеркнул Дюжаррик. - Мы считаем, что стороны должны вернуться к минскому процессу, который осуществляется под руководством сопредседателей минской группы ОБСЕ".

28 сентября глава ООН Антониу Гутерриш призвал Баку и Ереван немедленно прекратить боевые действия в зоне нагорнокарабахского конфликта и вернуться к конструктивным переговорам, чтобы избежать нестабильности в регионе. Днем ранее, 27 сентября, как только появились первые сообщения об эскалации насилия в Нагорном Карабахе, Гутерриш выступил с заявлением, в котором осудил применение силы и выразил сожаление в связи с гибелью людей. В июле 2020 года, когда на армяно-азербайджанской границе начались обстрелы, глава ООН призвал стороны проявить максимальную сдержанность, чтобы избежать полномасштабного конфликта, который, по его словам, стал бы катастрофой.

Фото Армянского Объединенного инфоцентра
Фото Армянского Объединенного инфоцентра

Генеральный секретарь ООН также считает необходимым немедленно направить в регион наблюдателей ОБСЕ. Минская группа ОБСЕ еще в 1992 году была уполномочена способствовать поиску мирного урегулирования этого конфликта. Ее сопредседателями являются Франция, Российская Федерация и США.

Конфликт в Нагорном Карабахе вызывает у российской стороны серьезные опасения. Об этом заявил 1 октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции по случаю начала российского председательства в Совете Безопасности в октябре. По словам дипломата, опасения возникают не потому, что это происходит очень близко к российским границам, а из-за того, что Азербайджан и Армения не чужие для России страны. "У нас особые отношения с обеими странами", - отметил Небензя.

По его словам, Москва надеется на то, что заявление лидеров Минской группы (Россия, США, Франция), призвавших к прекращению огня, повлияет на стороны конфликта в Нагорном Карабахе. "Минская группа готова способствовать переговорам, но важное условие диалога - это готовность самих сторон", - добавил Небензя.

Фото АзерТАдж
Фото АзерТАдж

С призывом прекратить бои в Нагорном Карабахе обратились к обеим сторонам конфликта и участники саммита ЕС. Главы государств и правительств заявили, что потери человеческих жизней и последствия конфликта для гражданского населения неприемлемы. Это подчеркивается в заявлении, обнародованном в ночь 2 октября, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle. Азербайджану и Армении следует приступить к переговорам без предварительных условий, считают участники саммита. Брюссель особо выделил недопустимость внешнего вмешательства в ситуацию.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В Баку заявили о взятии под контроль нескольких карабахских сел и стратегических высот. Ереван эти данные опровергает, а также сообщает об обстрелах территории самой Армении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.-0-

США призвали руководство Армении и Азербайджана к прекращению огня в КарабахеСША призвали руководство Армении и Азербайджана к прекращению огня в Карабахе
"Мы призываем к прекращению огня. Мы хотим, чтобы обе стороны дали задний ход. Мы говорили с руководством обеих стран и просили сделать это", - сказал госсекретарь США Майкл Помпео.

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