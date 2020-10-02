ООН настаивает на возобновлении мирных переговоров по Нагорному Карабаху под эгидой ОБСЕ

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ООН поддерживают контакты со сторонами нагорнокарабахского конфликта на различных уровнях и настаивают на необходимости возобновления мирных переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопросы журналистов в ходе ежедневного брифинга в Нью-Йорке, сообщает Центр новостей ООН.
Стефан Дюжаррик напомнил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш ранее провел переговоры с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. "Мы также поддерживали и продолжаем поддерживать связь с нашими коллегами в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, - подчеркнул Дюжаррик. - Мы считаем, что стороны должны вернуться к минскому процессу, который осуществляется под руководством сопредседателей минской группы ОБСЕ".
28 сентября глава ООН Антониу Гутерриш призвал Баку и Ереван немедленно прекратить боевые действия в зоне нагорнокарабахского конфликта и вернуться к конструктивным переговорам, чтобы избежать нестабильности в регионе. Днем ранее, 27 сентября, как только появились первые сообщения об эскалации насилия в Нагорном Карабахе, Гутерриш выступил с заявлением, в котором осудил применение силы и выразил сожаление в связи с гибелью людей. В июле 2020 года, когда на армяно-азербайджанской границе начались обстрелы, глава ООН призвал стороны проявить максимальную сдержанность, чтобы избежать полномасштабного конфликта, который, по его словам, стал бы катастрофой.
Генеральный секретарь ООН также считает необходимым немедленно направить в регион наблюдателей ОБСЕ. Минская группа ОБСЕ еще в 1992 году была уполномочена способствовать поиску мирного урегулирования этого конфликта. Ее сопредседателями являются Франция, Российская Федерация и США.
Конфликт в Нагорном Карабахе вызывает у российской стороны серьезные опасения. Об этом заявил 1 октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции по случаю начала российского председательства в Совете Безопасности в октябре. По словам дипломата, опасения возникают не потому, что это происходит очень близко к российским границам, а из-за того, что Азербайджан и Армения не чужие для России страны. "У нас особые отношения с обеими странами", - отметил Небензя.
По его словам, Москва надеется на то, что заявление лидеров Минской группы (Россия, США, Франция), призвавших к прекращению огня, повлияет на стороны конфликта в Нагорном Карабахе. "Минская группа готова способствовать переговорам, но важное условие диалога - это готовность самих сторон", - добавил Небензя.
С призывом прекратить бои в Нагорном Карабахе обратились к обеим сторонам конфликта и участники саммита ЕС. Главы государств и правительств заявили, что потери человеческих жизней и последствия конфликта для гражданского населения неприемлемы. Это подчеркивается в заявлении, обнародованном в ночь 2 октября, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle. Азербайджану и Армении следует приступить к переговорам без предварительных условий, считают участники саммита. Брюссель особо выделил недопустимость внешнего вмешательства в ситуацию.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В Баку заявили о взятии под контроль нескольких карабахских сел и стратегических высот. Ереван эти данные опровергает, а также сообщает об обстрелах территории самой Армении.
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.-0-