ООН назвала неприемлемыми нарушения режима прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ООН разочарованы сообщениями о нарушениях режима прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта и считают такие нарушения неприемлемыми. Об этом на ежедневном брифинге в Нью-Йорке заявил пресс-секретарь главы ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Центр новостей ООН.

"Генеральный секретарь осуждает любые нападения на районы, в которых проживает гражданское население, и сожалеет о гибели людей", - сказал Дюжаррик. Он напомнил, что в выходные глава ООН выступил с заявлением, в котором приветствовал договоренность о прекращении огня в гуманитарных целях, о которой было объявлено 9 октября в Москве главами МИД России, Азербайджана и Армении.

"Генеральный секретарь вновь напоминает сторонам, что согласно международному гуманитарному праву они обязаны защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру, а также воздерживаться от любых действий, которые могут привести к расширению зоны боевых действий за пределы непосредственной зоны конфликта", - отметил пресс-секретарь.

Стефан Дюжаррик подчеркнул, что ООН призывает стороны соблюдать договоренности о прекращении огня и выполнять другие обязательства, о которых было объявлено в Москве. "Мы разделяем обеспокоенность Верховного комиссара ООН по правам человека страданиями гражданского населения", - сказал пресс-секретарь. Он добавил также, что ООН готова предоставить необходимую гуманитарную помощь, если в этом возникнет необходимость.-0-