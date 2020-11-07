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07 ноября 2020, 21:01

ООН назвала страны, которым угрожает голод

Фото из архива
Фото из архива

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недостаток питания для населения в настоящее время фиксируется в Буркина-Фасо, Нигерии, Южном Судане и Йемене. Об этом сообщило информагентство Anadolu со ссылкой на отчет международной организации продовольствия FAO, входящей в структуру ООН.

В докладе подчеркивается, что в названных странах происходят вооруженные конфликты, и это в первую очередь усугубляет ситуацию с продовольственной безопасностью.

В докладе отмечается, что еще 16 стран находятся в группе высокого риска роста острого голода.

Это Венесуэла, Гаити, Афганистан, Сирия, Ливан, Судан, Эфиопия, Сомали, Мозамбик, Сьерра-Леоне, Мали, Нигер, Камерун, Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго, Зимбабве.

"Мы находимся на катастрофическом повороте. И снова мы сталкиваемся с риском голода одновременно в четырех разных частях света. Когда мы объявляем о голоде - это означает, что уже потеряно много жизней. Если мы подождем, чтобы узнать это наверняка, люди будут уже мертвы", - заявила директор FAO по чрезвычайным ситуациям Маргарита ван дер Вельден.-0-

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