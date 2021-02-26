ООН: нельзя допустить дальнейшего роста неравенства из-за технологической революции

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ООН заявили, что международное сообщество должно сделать все возможное для того, чтобы развитие технологий не привело к росту неравенства как внутри стран, так и между странами, как это неоднократно происходило в прошлом, сообщается на сайте центра новостей ООН.

Восстановление разрушенной пандемией экономики предоставляет странам возможность активно внедрять и использовать новые технологии, такие как искусственный интеллект, 3D-принтеры, редактирование генов. Эксперты оценивают потенциал этого рынка в $350 млрд. А к 2025 году он может вырасти до $3,2 трлн.

По данным доклада Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), сегодня страны, которые готовы внедрять и активно использовать новые технологии, находятся в основном в Европе и Северной Америке. При этом самый низкий уровень готовности - в странах Тропической Африки.

Эксперты отмечают, что за последние 250 лет, начиная с первой индустриальной революции, каждый новый виток технологического прогресса приводил к резкому росту ВВП в богатых странах, где были сосредоточены все технологии, в то время как экономические показатели бедных стран практически никак не менялись.

"Нельзя допустить, чтобы развивающиеся страны, особенно наименее развитые, пропустили новую волну стремительных технологических изменений", - заявила директор отдела ЮНКТАД по технологиям и логистике Шамика Сириманн.

Эксперты ЮНКТАД призывают правительства разрабатывать соответствующую политику и создавать необходимую индустриальную базу. Специалисты подчеркивают, что власти развивающихся стран должны обеспечить всех своих граждан доступом к интернету, чтобы они могли получать знания и навыки, необходимые для участия в будущих технологических революциях.-0-