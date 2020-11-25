ООН: необходимо удвоить усилия, чтобы добиться режима прекращения огня в Афганистане

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен по поводу продолжающегося насилия в Афганистане и призывает добиваться режима прекращения огня, чтобы спасти жизни и предотвратить распространение COVID-19. Об этом он заявил на конференции по сбору средств на помощь Афганистану в Женеве, сообщает Центр новостей ООН.

По итогам форума, в котором приняли участие представители 66 стран и более 30 международных организаций, доноры пообещали выделить $3,3 млрд в первый год предстоящего четырехлетнего периода и затем столько же ежегодно.

По словам главы ООН, режим прекращения огня создаст условия для успеха переговоров по Афганистану в Дохе и возможность реализовать мечты афганского народа о мире. "Инклюзивный процесс, в котором смогут принять участие женщины, молодежь и те, кто пострадал в результате конфликта, дарит надежду на долгосрочный мир. А если мы сможем связать этот процесс с экономическими возможностями, перспектива станет еще более радужной", - подчеркнул Антониу Гутерриш. Он отметил также, что появилась возможность сообща продвигаться к этой цели.

В своем выступлении он привлек внимание к положению женщин, которые в первую очередь страдают в результате конфликта. Многие из них подвергаются насилию, теряют близких, не имеют возможности учиться и пользоваться равными с мужчинами правами на землю и юридическую защиту. Глава ООН считает, что жительницы Афганистана должны играть ключевую роль в построении мирной жизни в стране, а международное сообщество должно оказать им на этом пути всестороннюю поддержку.

Антониу Гутерриш отметил и позитивные данные, поступающие из Афганистана, который, несмотря на десятилетия конфликта, добился значительных успехов в сфере развития. Доступ к воде, санитария, подача электричества, здравоохранение - растут показатели в этих и других сферах. Многие дети посещают школы, а в правительстве увеличилась доля женщин.

Прогресса удалось добиться и в сфере прав человека, в том числе в плане расширения возможностей женщин, меньшинств и детей. "Заглядывая в будущее, можно сказать, что эти права должны стать основой мирной жизни. Очень важно, чтобы они были закреплены законодательно и защищались на практике", - убежден Гутерриш.

Генеральный секретарь призвал международное сообщество и региональных партнеров способствовать мирным усилиям в Афганистане, а также заверил афганский народ в постоянной поддержке ООН.-0-