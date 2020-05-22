ООН объявила о начале кампании против дезинформации о COVID-19

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 21 мая в ООН запустили кампанию "Проверено", которая призвана противостоять потоку дезинформации, слухов и враждебности, заполонивших социальные сети и интернет в целом. Цель кампании - противопоставить лжи и враждебности правдивую, проверенную информацию о пандемии COVID-19, сообщает Центр новостей ООН.

"Мы не можем отдать виртуальное пространство в распоряжение тех, кто насаждает ложь, страх и ненависть", - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, объявляя о начале кампании. По его словам, те, кто распространяет дезинформацию, умело пользуются ситуацией, когда ученые и медики еще не могут дать точных ответов на все вопросы, связанные с COVID-19.

"Они предлагают лечебные средства, не только не доказавшие свою эффективность, но и способные навредить здоровью. Они мастерски играют на страхах людей и их желании получить ответы или найти виновных", - отметила заместитель генсека ООН, возглавляющая Департамент глобальных коммуникаций, Мелисса Флеминг. Она подчеркнула, что ученые и авторитетные организации, такие как ООН, должны доносить до людей надежную и проверенную информацию.

Организаторы кампании "Проверено" обращаются к жителям разных стран с призывом стать информационными добровольцами. Их роль будет заключаться в том, чтобы поделиться со своими близкими, друзьями, соседями проверенной информацией, которая поможет им защититься от коронавирусной инфекции. Это добровольцы каждый день будут получать подтвержденную фактическую информацию, изложенную в доступной и интересной форме. Контент, предназначенный для размещения в соцсетях, будет либо развенчивать существующие мифы, либо давать ответы на то, что волнует людей.

В ООН надеются привлечь к этой работе знаменитостей, лидеров бизнеса, представителей гражданского общества и СМИ.

В рамках новой кампании также будет распространяться контент, демонстрирующий проявления доброты и солидарности, примеры вклада мигрантов и беженцев и преимущества международного сотрудничества.-0-