ООН: односторонние санкции наносят непоправимый ущерб самым уязвимым слоям населения

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Односторонние санкции наносят непоправимый ущерб благополучию женщин и детей, инвалидов, мигрантов и всех малоимущих слоев населения, которые полагаются на социальную и гуманитарную помощь. Об этом заявила специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на обеспечение прав человека Алена Духан, сообщает Центр новостей ООН.

"Мы уже знаем, что односторонние санкции не позволяют населению затронутых стран в полной мере пользоваться своими правами и что эти санкции в наибольшей мере затрагивают уязвимые группы", - сказала Алена Духан.

Она подчеркнула, что в числе уязвимых групп - женщины и дети, представители коренного населения, люди с ограниченными возможностями, беженцы, внутренне перемещенные лица, мигранты, малоимущие, пожилые, люди с тяжелыми заболеваниями и другие лица, которые сталкиваются с особыми проблемами. Именно они в наибольшей мере зависят от социальной или гуманитарной помощи, но зачастую эта помощь не может быть предоставлена из-за санкционного режима.

В настоящее время односторонними санкциями затронуты около 20% всех государств - членов ООН. Многие из них охвачены конфликтами и разрухой.

Алена Духан неоднократно заявляла, что в условиях пандемии санкционные ограничения фактически убивают людей. Государства под санкциями в той или иной мере сталкиваются с дефицитом воды, мыла, масок, продовольствия, важных медикаментов и медицинского оборудования, а также с нехваткой топлива, необходимого для доставки жизненно важных товаров и нормального функционирования больниц.

Специальный докладчик ООН подчеркнула: суровые положения о санкциях, их неоднозначное толкование в сочетании с экстерриториальным правоприменением, привели к тому, что многие компании и организации, опасаясь тех или иных последствий, отказываются иметь дело с контрактами и операциями, связанными со странами из санкционного списка.

"Из-за этого банки неохотно финансируют помощь или проводят транзакции для гуманитарных закупок, а транспортные компании отказываются от поставок гуманитарных товаров", - отметила Алена Духан. Из-за этих трудностей некоторые неправительственные организации иногда вынуждены прекращать работу в странах, находящихся под санкциями.

Спецдокладчик добавила, что санкции часто включают эмбарго на топливо или не позволяют находящимся под санкциями странам приобретать детали, необходимые для ремонта жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.

"Речь идет о том, что из-за санкций невозможно доставить в страну топливо, лекарства и медицинское оборудование, а это означает, что люди не могут добраться до больниц для получения медицинской помощи, в том числе проведения тестов и наблюдения во время беременности, они не могут добраться до роддома, до мест вакцинации детей и получить медицинскую помощь", - сказала эксперт. Санкции приводят к тому, что многие бедняки вынуждены жить в условиях антисанитарии без доступа к водопроводу и канализации.

Наибольшую цену за односторонние санкции платят женщины. Именно им чаще других приходится ходить в лес за дровами и издалека носить воду, они, как правило, первыми теряют работу, попадают в сети торговцев людьми и становятся жертвами сексуальной эксплуатации.

Эксперт ООН подчеркнула: страны, являющиеся объектом односторонних санкций, не смогут достичь Целей в области устойчивого развития, которые призваны улучшить жизнь каждого человека. Специальный докладчик ООН призвала все неправительственные организации и другие учреждения, которые занимаются оказанием гуманитарной помощи, действовать в интересах уязвимых групп в странах, находящихся под санкциями.

Алена Духан призвала государства, которые вводят односторонние санкции, отменить или минимизировать их, как того требует международное право, принять все необходимые меры, чтобы избежать негативного воздействия односторонних санкций на права человека, не допускать ненужных перестраховок в соблюдении санкционных режимов, предоставить более широкие исключения, предусмотреть более простые процедуры и облегчить, несмотря на режимы санкций, доставку гуманитарной помощи.-0-