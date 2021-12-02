ООН: около 45 млн человек в мире могут столкнуться с голодом

Фото WFP
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 45 млн человек из 43 стран мира могут столкнуться с проблемой голода. Об этом говорится в распространенном глобальном гуманитарном обзоре на 2022 год Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, сообщает ТАСС.
"Крайняя бедность вновь растет. Голод остается ужасной перспективой для 45 млн человек в 43 странах", - говорится в документе.
Отмечается, что для предоставления помощи наиболее нуждающемуся населению мира потребуется $41 млн. Глобальный обзор на 2022 год включает 37 планов реагирования для 63 стран, в частности, для Афганистана, Гаити, Йемена, Ирака, Колумбии, Ливии, Мали, Мьянмы и Украины.-0-