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29 сентября 2021, 13:31

ООН: пандемия не должна оправдывать бездействие в проблеме изменения климата

Фото из архива
Фото из архива

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблема изменения климата на Земле требует активных согласованных действий в 2021 году, которые не должны откладываться под предлогом влияния пандемии коронавирусной инфекции. Об этом на конгрессе по устойчивому развитию Ecumene-2021 в Москве заявила исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) Патрисия Эспиноза, сообщает ТАСС.

"Эта проблема (изменения климата) не исчезнет потому, что она нам не нравится, или потому, что борьба с пандемией для нас более актуальна. Совсем наоборот. То, что мы видим, - лишь преддверие событий, которых не избежать, если мы не соберемся с силами и не решим проблему изменения климата на внутреннем, международном и особенно на многостороннем уровне. Не в следующем году, не к 2050 году, а в этом году", - сказала Патрисия Эспиноза в своем видеообращении к участникам конгресса.

Она также отметила, что ни одна страна не застрахована от последствий изменения климата, поэтому государства обязаны решать эту проблему на основе многостороннего подхода в рамках Парижского соглашения. "Страны восстанавливаются после COVID-19 и могут создать устойчивую и стабильную зеленую экономику в соответствии с Парижским соглашением", - уверена представитель ООН.

По ее мнению, 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН (КС-26), которая должна пройти в шотландском Глазго в ноябре, покажет характер совместных усилий государств по сокращению последствий климатических изменений на планете. "КС-26 должна успешно пройти в этом году… КС-26 - проверка на надежность наших коллективных усилий по решению проблемы изменения климата, выполнению Парижского соглашения и дальнейшему наращиванию климатических амбиций. Для достижения успеха стороны должны выполнить данные ранее обещания", - отметила Патрисия Эспиноза в видеообращении.

Среди первоочередных задач она назвала выполнение обязательств развитых стран перед развивающимися в виде предоставления $100 млрд в год на борьбу с потеплением, а также объединение государственных и негосударственных организаций в работе над проблемой изменения климата. "Сейчас решающие дни, которые в конечном итоге могут определить, удастся ли нам справиться с проблемой изменения климата или нет… Нам нужно поставить амбициозные цели по снижению последствий изменения климата, адаптации к ним и финансированию соответствующих усилий в этом году", - подытожила она.

Конгресс по устойчивому развитию Ecumene-2021, посвященный вопросам ответственного финансирования, проходит в Москве 29-30 сентября при поддержке ООН.-0-

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